"الأرصاد" توضح طبيعة الطقس خلال شهر سبتمبر: 22 يوما على نهاية الصيف

مع نهاية شهر أغسطس وبداية سبتمبر، احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي باقتراب قدوم فصل الخريف، خاصة أنّه يرتبط فى أذهان المصريين بأنّه الشهر الذي تنخفض خلاله درجات الحرارة وتقل نسب الرطوبة تزامنًا مع قرب انتهاء فصل الصيف.

وفي هذا الصدد؛ يوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في حديثه لـ"الوطن" أنّ شهر سبتمبر هو امتداد لفصل الصيف، حيث يستمر خلال أسابيعه الأولى ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لنشهد خلال الأيام الستة المقبلة استقرارا في حالة الطقس، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية، ما يعني أنّه لا يوجد اختلاف كبير في درجات الحرارة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية، أنّ من أهم الظواهر الجوية التي نشهدها خلال الفترة الحالية هو تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

22 يومًا وينتهي فصل الصيف

وأوضح "شاهين" أنّه يتبقى 22 يومًا على نهاية فصل الصيف، ليبدأ فصل الخريف جغرافيًا يوم 23 سبتمبر الحالي، ويتوقع أن يبدأ معه الاعتدال الخريفي في حالة الطقس على البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنّه ترتفع القيم الضغطية على غرب روسيا وشمال ووسط إيران، وهذا يدل على بداية نزول الأخاديد الباردة في هذه المنطقة لتجلب الرياح الباردة التي تعمل على انخفاض درجات الحرارة وتغيير الأجواء في الأماكن السهلية والجبلية من إيران حتى بلاد الشام.

وأضافت الهيئة أنّه بالتالي يؤثر هذا النمط على منطقة شبه الجزيرة العربية حيث يؤدي الي ارتفاع القيم الضغطية للمنخفضات الجوية هناك وتفككها وتضعف تدريجيًا خلال شهر سبتمبر وتبدأ المنخفضات الحرارية بالتشكل في وسط وغرب شبه الجزيرة العربية، وتجذب هذه المنخفضات الرياح الشرقية المعتدلة والباردة للتسرب إلى مناطق مختلفة.

وقالت الهيئة إنّه تبدأ الأجواء ليلًا بالاعتدال، ومع نهاية شهر سبتمبر تبدأ الأجواء بالاعتدال أثناء النهار، ومع اعتدال هذه الكتلة وتراجعها للشرق يسمح بتقدم المرتفع الأزوري وتلطيف الطقس على الجمهورية، مع تكون منخفضات علوية على السواحل الشمالية تبدأ فرص تكون الأمطار، وهو ما وصفه الدكتور "شاهين" بأنّه من سمات بداية فصل الخريف.