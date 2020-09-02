الطقس اليوم الأربعاء 2-9-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد الجوية بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الأربعاء وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتكون الرياح معتدلة، ويكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا "30%تقريبا" على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول، كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، يسود طقس سماء غائمة جزئياُ على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة. كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، الأجواء حارة بوجه عام، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية خاصة في شرق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.