اعتماد نتائج أعمال شركة خالدة للبترول

اعتمدت الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول، نتائج أعمال العام المالي 2019/2020، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال الاجتماع أكد "الملا"، أن الثقة المتبادلة مع الشركاء الأجانب تسهم بدور مهم في تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة العمليات، مضيفا أن العمل بروح الفريق يسهم في تحقيق الخطط الموضوعة التي تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة، مشيراً إلى التزام شركة أباتشى وشركائها فى مناطق امتياز شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية كأحد شركاء قطاع البترول الأساسيين وأن لها قصص نجاح مهمة ساهمت على مدى 25 عاماً فى الأداء المتميز الذى حققته شركة خالدة للبترول.

وطالب وزير البترول، باستمرار منظومة استدامة العمليات وتحسين الكفاءة وزيادة الاستثمارات وعدد الحفارات خلال الفترة القادمة لزيادة الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار، خاصة وأن البحث السيزمى الذى تم مؤخراً يشير إلى وجود احتماليات وإمكانيات واعدة في مناطق عمل الشركة، مؤكداً على بذل العاملين أقصى جهد ممكن لمواجهة التحديات والالتزام بمنظومة السلامة كأولوية قصوى، والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأوضحت نتائج الأعمال التى عرضها المهندس سعيد عبدالمنعم، رئيس الشركة أن متوسط الإنتاج اليومي خلال العام المالي 2019/2020، بلغ حوالي 5ر145 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، وحوالى 665 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالى 1600 برميل.

وأضاف "عبدالمنعم"، أنه تم إنفاق 651 مليون دولار خلال العام، وتم حفر 39 بئراً لتنمية الاحتياطيات المؤكدة وتأكيد الاحتياطيات المحتملة والممكنة منها 35 بئراً منتجة للزيت الخام، و4 آبار منتجة للغاز، كما تم تنفيذ 126 عملية إعادة إكمال منها 82 عملية بحقول الزيت، و8 عمليات بحقول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استكمال حفر وإكمال 19 بئراً استكشافية، والانتهاء من معالجة البيانات السيزمية ثلاثى الأبعاد عالية الجودة بإجمالي مساحة 2920 كيلو مترا مربعا، شاملة مساحة الدمج مع برنامج غرب كلابشة، وأنه جاري حالياً العمل على معالجة تلك البيانات.

وبحسب تقرير رئيس الشركة، أدى هذا النشاط إلى تحقيق العديد من الاكتشافات المتميزة منها كشف بركات العميق-1X، كشف كارنارفون-1X كشف قادش أقصى -1X، كما تم الانتهاء من إنجاز العديد من المشروعات من أبرزها الانتهاء من مد خط الغاز بات / إبريس، وتطوير حقول جاد للغاز من خلال نقل وعاء فصل الغازات، بالإضافة إلى نقل وتركيب توربينة توليد طاقة كهربائية من منطقة كهرمان لمنطقة كلابشة، كما تم مد حوالى 17 كيلو مترا مواسير لخطوط الزيت الخام والغاز والانتهاء من مد خط غاز بركات العميق 1X.

حضر أعمال الجمعية، الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة، والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الإقليمى والمدير العام لشركة أباتشى الأمريكية بمصر، وممثلي شركتي كوفيبك وIPR.