العثور على جثة "مشردة" توفيت طبيعياً بجوار مستشفى بنها

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم، على جثة سيدة "مشردة" مجهولة الهوية، توفيت في شارع الاستاد ببنها، في محيط مستشفى بنها التعليمي، ورجحت التحريات أنها أصيبت بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها، وأن الوفاة طبيعية.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بالاستعلام عن هوية المتوفية والتوصل إلى أهليتها، كما قررت عرض الجثة على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من مأمور قسم ثاني بنها، العميد حازم عفت، بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع، توفيت في شارع الاستاد، في محيط مستشفي بنها التعليمي.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، إلى محل البلاغ، وبالمعاينه تبين أن الجثة لسيدة مجهوله في العقد الرابع، من الهوام والمشردين، مرتدية جلباب أسود ولا توجد بها أي إصابات.

ورجحت المعاينة وفاتها بصورة طبيعية، حيث أكد شهود عيان تواجدها بصفة دائمة في المكان، وأنها تقوم بالمبيت في المنطقة على فترات، مشيرين أنه لا صحة لما أثير على مواقع "السوشيال ميديا" بأن الجثة لقتيلة تم إلقائها بمكان العثور عليها.