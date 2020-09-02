"1000 حياة" لـ أحمد نافع يحقق 25 مليون مشاهدة

حقق المطرب الشاب أحمد نافع، نجاحًا كبيرًا بألبومه الجديد «1000 حياة» بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بثلاثة أسابيع فقط.

وكان «نافع» طرح قبل عدة أشهر، أغنيات ترويجية للألبوم، ثم طرح الألبوم الجديد باسم «1000 حياة» خلال الأسابيع الماضية، محققا مشاهدات كلية بأغنياته تجاوزت 25 مليون مشاهدة في نجاح كبير من خلال ألبومه الأول.

وتعاون "نافع"، في ألبومه الجديد مع مجموعة من أشهر صناع الموسيقى، حيث تعاون في أغنية «وقابلتها» مع الملحن مدين والموزع الموسيقي طارق توكل والشاعر وائل توفيق، وتعاون في عدة أغنيات مع المؤلف أسامة الشاعر وعدد من الصناع الشباب، كما تعاون في أغنياته الترويجية «بحب افتكرها» مع الشاعر أحمد علي موسى.

وتميز ألبوم "1000 حياة" باختلاف الألوان الموسيقية به، ومنها أغنية "زي القمر" التي مزجت بين اللونين الخليجي والمغربية باللهجة المصرية وتعد أول أغنية على هذه الطريقة.

وقال أحمد نافع، في بيان له، إنه سعيد للغاية بالمشاهدات التي حققها ألبومه الأول، ورد الفعل القوي الذي ظهر في التفاعل الواضح على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتصال عدد من صناع الموسيقى لتهنئته على الألبوم الجديد، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد أغنيات مختلفة وألوانا موسيقية متنوعة، وتعاونا مع كبار صناع الموسيقى في مصر.