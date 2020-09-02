تحويل جامعة كفرالشيخ إلى "ذكية" ضمن خطة "التعليم العالي" للتطور الرقمي

بحث الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مع وفد لجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقييم الجامعة والوقوف على إمكانياتها للتحول لجامعة ذكية، وسيتم التقييم خلال ثلاثة أيام عمل تتضمن عقد عدة لقاءات مع عدد من قيادات الجامعة ممثلة فى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمدير التنفيذي للمعلومات ومديري الوحدات الفرعية لوحدة التطوير المعلومات.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ أهمية التحول الرقمي في المجالات كافة التي توليها الدولة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، مشيرًا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجامعات المصرية ورقمنة المستشفيات الجامعية وذلك لتسهيل العملية التعليمية وتوفير خدمات أكاديمية وتعليمية رقمية لطلاب الجامعة.

وأضاف، أن خطة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات تستهدف رقمنة وميكنة الجامعات الحكومية خلال عام 2020 بهدف تحسين جودة الخدمات، وذلك في إطار تفعيل برتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تقييم قدرات كافة الجامعات الحكومية للتحول لجامعات ذكية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مشروعات التحول الرقمي للجامعة تعتمد على عدة محاور تتمثل في الحرم الجامعي الذكي من خلال تدريب فرق العمل بالجامعة لرفع كفاءة المهارات البشرية وفي هذا الإطار تم إعداد الدراسة الفنية وخطط تنفيذ البرامج التدريبية وجاري وضع الجداول الزمنية للتدريب والتحكم في الدخول الذكي والتحكم في الدخول لأي كلية ومعرفة أماكن التواجد داخل قاعات المحاضرات والمعامل لتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي وتنفيذ نظام الحضور والانصراف وإجراء الاختبارات الإلكترونية وأنه جاري إنشاء بنوك الأسئلة، فيما سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على إعداد الأسئلة وإقامة المنصات والبوابات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعة وتطوير النظم والتطبيقات والتي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من مستشفيات الجامعة وتسهيل الخدمات على المريض.