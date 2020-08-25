رئيس جامعة كفر الشيخ: مقترحات وحلول علمية وعملية لدعم وتنمية المحافظة

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورعبد الرازق دسوقي ، رئيس الجامعة بحضور محافظ الاقليم، ونائبي رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب بالمحافظ، كما قدم خالص الشكر والتقدير للمحافظ لتشريفه الجامعة ومشاركته اجتماع مجلسها.

وأشاد رئيس الجامعة، بالقيادة الرشيدة للرئيس، عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقال أن الوطن يمر بظروف استثنائية على كافة الأصعدة ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على إدارة الأزمة والخروج بها إلى بر الأمان .

وصادق مجلس جامعة كفرالشيخ على محضر إجتماع مجلس الجامعة السابق ومحضر لجنة المختبرات والأجهزة العلمية وإجتماع لجنة المكتبات، كما ناقش الموضوعات العامة وشئون هيئة التدريس والدراسات العليا والبحوث والعلاقات العلمية والثقافية وشئون التعليم والطلاب كما ناقش مجلس جامعة كفرالشيخ أيضا ضوابط الفصل الصيفي لجميع كليات الجامعة طبقا للائحة الداخلية لكل كلية .

وأكد رئيس الجامعة، أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على دعمه المستمر للجامعة.

ووجه دسوقي ، الشكر للمحافظ، على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقري متمنياً التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمعالي المحافظ لدعمه للجامعة .

وقال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أنه يسعدني التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم ومشكلة كوبري عتريس بدسوق وعشوائيات محيط المسجد الإبراهيمي .

كما أشاد بمستشفىات الجامعة منذ بداية أزمة فيروس كورونا مؤكدا انحسار حدة الحالات من مصابين ووفيات مشيراً بسبب الالتزام بالإجراءات الصحية ودعا إلى تكثيف حملات التوعية لحين اكتشاف مصل للعلاج.