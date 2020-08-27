وفد من جامعة الدول العربية يزور السفير اللبناني بالقاهرة

زار وفد القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، اليوم، مقر سفارة لبنان بالقاهرة، بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، والسفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة، والوزير المفوض محمد خير، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة، ضمن مبادرة جامعة الدول العربية، للتضامن مع لبنان، على خلفية أحداث النكبة التى شهدتها العاصمة اللبنانية 4 أغسطس الجاري.

وشارك الدكتور سيد خليفة مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، ممثلا عن المركز في الاجتماع الذي عقدته جامعة الدول العربية مع السفير اللبناني بالقاهرة علي حسن الحلبي، لتقديم الدعم والمساعدة للجمهورية اللبنانية، والوقوف مع الشعب اللبناني في التخفيف من مضاعفات وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، والتشاور في إيصال المساعدات اللازمة.

وقال الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام "أكساد"، إن المركز يقدم مساعدات عينية وفنية وخبرات ودورات تدريبية وأشجار مثمرة وأغنام وماعز، للمساهمة في التخفيف من أعباء تنفيذ المشروعات والبرامج والخطط الوطنية اللبنانية، ومنها تزويد لبنان بنحو 100 ألف شتلة زيتون على دفعات، بالإضافة إلى تزويد لبنان بشتلات الموالح والحمضيات والفستق الحلبي واللوز والتفاح والأشجار الخشبية، فضلا عن تقاوي الخضروات.

وأضاف "العبيد"، إنه سيتم تزويد لبنان بعشرين رأس من غنم العواس والماعز الدمشقي، لتحسين قطعان الأغنام والماعز لدى المربيين اللبنانيين، وإجراء الدراسات الفنية، لتنفيذ بحيرات جبلية في المناطق الزراعية، التي لا تتوافر لها مصادر المياه التقليدية وتنفيذ تقنيات حديثة لحصاد مياه الأمطار على الأشجار المثمرة في المناطق الجبلية، وتدريب الفنيين والباحثين الزراعيين، فضلاً عن تقديم الخبرة الفنية والعلمية للمؤسسات الزراعية اللبنانية.

وقال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "أكساد" في القاهرة، إن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة، ساهم في تنفيذ مشروعات لاستنباط أصناف من القمح والشعير عالية التحمل للظروف المناخية، وذات كفاءة إنتاجية مرتفعة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لإكثار تقاوي الأصناف والسلالات الواعدة المبشرة من القمح والشعير.

وأضاف "خليفة" في تصريحات له عقب زيارة وفد جامعة الدول العربية لمقر السفارة اللبنانية، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات البحثية، لتحسين إنتاجية الحبوب مثل القمح والشعير، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار، من خلال 10 بحيرات جبلية في محافظة بعلبك والهرمل، والحد من ظاهرة تداخل مياه البحر المتوسط مع المياه العذبة في منطقة الحازمية.

وأشار مدير مكتب "أكساد" في القاهرة، إلى أنه تم سبق تزويد وزارة الزراعة اللبنانية بأكثر من 115 ألف شتلة زيتون، و 15 ألف شتلة فواكه متنوعة، و49 رأس من أغنام العواس، و90 رأس من الماعز الدمشقي، ويجري حاليًا استكمال خطة زيادة معدلات هذه الأعداد، للتخفيف من آثار التدمير الناتج عن انفجار مرفأ بيروت.