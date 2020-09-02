لجنة تجارية مصرية- إندونسية لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين

عقدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً مع حلمي فوزي سفير إندونسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين مصر وإندونسيا باعتبارها إحدى الدول الرئيسية بمنطقة جنوب شرق آسيا، ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول، وذلك بحضور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ هناك توافق بين حكومتي البلدين بأهمية إنشاء لجنة تجارية مصرية- إندونسية مشتركة بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كل العراقيل والمعوقات التي تعترض انسياب التجارة البينية بين مصر واندونسيا، مشيرة إلى أنَّه يجرى حالياً دراسة توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء اللجنة التجارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأضافت "جامع"، أنَّ الوزارة تتبنى حالياً مجموعة من السياسات والتدابير التجارية الجديدة التي من شأنها زيادة معدلات التجارة البينية ين مصر وشركائها الرئيسيين ومن بينها إندونسيا، مشيرةً إلى أنَّ معدلات التبادل التجاري بين البلدين ظلت حول معدلاتها الطبيعية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وهو ما يعكس حرص الجانبين على تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشارت وزيرة التجارة، إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإندونيسي المشترك في دفع جهود التعاون التجارى والصناعي والاستثماري والإنتاج المشترك لعدد من الصناعات الأساسية بالاقتصادين المصري والإندونيسي، مشيرةً إلى أنَّ هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الإندونيسي، وبصفة خاصة منتجات الكيماويات والاسمدة والحديد والصلب والإطارات والسلع الزراعية.

ولفتت "جامع"، إلى حرص الحكومة على تطوير العلاقات المشتركة مع إندونيسيا فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد القومي وأحد القطاعات الرئيسية الموفرة لفرص العمل والداعمة لمنظومة التنمية المجتمعية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعىي الحرف اليدوية والأثاث، وبما يعود بالنفع على الاقتصاديين المصري والإندونيسي على حد سواء.

وأشارت إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتتناهية الصغر ونظيره الإندونيسي لتعزيز التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بالبلدين وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

إندونيسيا بالمرتبة الـ55 بقائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات 111.6 مليون دولار في 22 مشروعًا

وأضافت أنَّ إندونيسيا تحتل المرتبة الـ55 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بمشروعات تبلغ استثماراتها 111.6 مليون دولار في 22 مشروعًا في مجالات الصناعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات.

ومن جهته، أكّد حلمي فوزي سفير إندونيسيا بالقاهرة، أنَّ مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند إلى الدور المحوري للبلدين في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وأندونيسيا فى مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يسهم في دعم حركة التبادل التجاري وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة مع كل المجالات الصناعية، وبصفة خاصة في مجال إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية وذلك لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأشار سفير إندونيسيا بالقاهرة، إلى أنَّ أجوس سوبر مانتو وزير التجارة الإندونيسي، يدرس حاليًا زيارة للقاهرة لبحث سبل دفع العلاقات التجارية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.