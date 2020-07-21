صور.. نيفين جامع أول وزير يزور "الإنتاج الحربي" في عهد اللواء مرسي

استقبل اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بمقر ديوان عام الوزارة، اليوم، لبحث المشروعات القائمة بين الجانبين والوقوف على آخر مستجدات التعاون بينهما.

بدأ اللقاء بتهنئة الوزيرة للمهندس محمد أحمد مرسي لتوليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، وبحث الجانبان الملفات المشتركة القائمة بينهما، وتم استعراض آخر مستجدات التعاون والخطط المستقبلية المخطط تنفيذها.

وقال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استمرار سير العمل وفقا للمخططات الموضوعة سابقا، مشددا على أن الوزارة وشركاتها التابعة على أتم استعداد لمتابعة سير العمل وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين وتسخير كل إمكانياتها الفنية والتكنولوجية للمساهمة في المشروعات المختلفة والتعاون مع كل الجهات والوزارات والهيئات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التجارة والصناعة قد أعربت عن ثقتها في خطة عمل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لتاريخه المشرف وخبرته السابقة في مجال التصنيع الحربي والمدني من خلال عمله السابق بالهيئة العربية للتصنيع التي تعد الذراع الصناعي المتكامل مع شركات الإنتاج الحربي لإحداث طفرة صناعية كبرى والنهوض بالتصنيع المحلي العسكري والمدني وزيادة النشاط التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا التعاون مع القطاع الخاص والجهات التصنيعية بالدولة.