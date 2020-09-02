أعراض جديدة لفيروس كورونا: يهاجم الجهازين الهضمي والعصبي

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب مدير اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا تحور وأعراضه بدأت تظهر بشكل مختلف ومؤخرا أصبح يعانى البعض من احتقان بسيط فى الزور مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة أو وجود أعراض بالجهاز الهضمي مثل ألم البطن ويهاجم أيضا الفيروس القلب والجهاز العصبي.

وتابعت "العسال" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا هذه الأيام غير مقلق والزيادة كانت متوقعة بسبب ما حدث خلال فترة العيد والإجازات، مؤكدة أننا ما زلنا فى الموجة الأولى للفيروس.

"العسال" تناشد المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

وناشدت عضو اللجنة العلمية المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن متر على الأقل، والمداومة على غسل اليدين باستمرار، مشيرة إلى اقتراب العام الدراسي الجديد وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية مع الأطفال والتشديد، خاصة أن الأطفال لا يتحملون كثيرا هذه الإجراءات.

وعن استعدادات اللجنة للموجة الثانية، أكدت "العسال" أن اللجنة أعدت بروتوكولا استباقيا لأى سيناريو متوقع الدخول فيه ومنها أعراض أمراض الجهاز الهضمي أو التنفسي أو المخ والأعصاب، لافتة إلى نجاح البروتوكول المصري فى انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

"الصحة": إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.