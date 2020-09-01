تاج الدين: تجنبوا الأماكن المزدحمة لتفادي الإصابة بكورونا

قال الدكتورمحمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إن أعراض فيروس كورونا تتمثل في السعال والحمى والإرهاق والتهاب الحلق والإسهال والصداع وفقدان حاسة التذوق أو الشم وصعوبة أو ضيق التنفس وفقدان القدرة على الحركة.

وشدد "تاج الدين" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية، والالتزام بمسافة متر ونصف بين المواطنين.

تاج الدين: ينصح بتجنب الأماكن المزدحمة والتواجد في أماكن جيدة التهوية

ونصح مستشار الرئيس لشؤون الصحية بتجنب الأماكن المزدحمة والتواجد في أماكن التهوية وعدم المصافحة بالأيدي بين المواطنين حتى لا نسهل عملية نقل العدوى كي تمر هذه المرحلة بسلام.

وأكد أننا ما زلنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا، وأن الوضع في مصر أفضل من بداية الأزمة بكثير وعلى المواطنين ضرورة الالتزام لضمان تسجيل أقل أعداد يوميا، لافتا إلى الانخفاض الملحوظ في حدة الإصابات وقلة الطلب على الحاجة للرعاية المركزة.

الصحة: إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.