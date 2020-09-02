فيديو.. عبدالمجيد عبدالله يتصدر مواقع التواصل بعد طرح "ماكان هذا حب"

تصدر الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصدار أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب"، والتي تم تداولها بشكل واسع، حيث حققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" .

وتعاون "عبدالله" مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لإنتاج الأغنية، التي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، ومن ألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي.

وكان من المقرر طرح ألبوم المطرب عبدالمجيد عبدالله، منذ أشهر، لكنه تأخر بسبب إجراءات الحجر المنزلي الأخيرة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.