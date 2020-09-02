ضبط 159 جهاز "لاقط إشارة" غير مصرح بتداولها في الدقهلية

ضبطت شرطة النقل والمواصلات بمحافظة الدقهلية، اليوم، 159 قطعة أجهزة غير مصرح بتداولها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة جرائم حيازة الأجهزة والمعدات غير المصرح بتداولها.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بضبط أجهزة غير مصرح بتداولها بحوزة أحد الأشخاص، صاحب محل لتجارة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، من محافظة كفر الشيخ.

وبمواجهة المتهم قرر بشراء المضبوطات من أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وأضاف بتواصله تليفونياً مع مالكة شركة شحن، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة، عن طريق هاتفها الخاص، والاتفاق معها على توريد 32 جهاز "ربيتر"، مقوي ولاقط إشارة "واي فإي" الإنترنت، وتسليمها بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال استقلالها سيارة أجرة، وبحوزتها 32 جهاز "ربيتر" وملحقاته، و64 هوائي داخلي، و31 هوائي خارجي، و32 مشترك خاصة بأجهزة "الربيتر"،

وبمواجهتها أقرت بشرائها للأجهزة المضبوطة من إحدى شركات الإلكترونيات بمحافظة الدقهلية، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.