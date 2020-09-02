"الإسكان" تنفذ 5 مشروعات قومية تزامنا مع الانتقال لـ"العاصمة الإدارية"

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزراة الإسكان، إنَّه تزامنًا مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تنفذ وزارة الإسكان حزمة من المشروعات القومية 5 مشروعات تقريبًا "تطوير بحيرة عين الصيرة، سور مجرى العيون، ممشى أهل مصر الموجود على كورنيش النيل، ميدان التحرير، ومنطقة ماسبيرو".

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنَّ هناك حزمة مشروعات ضخمة يتمّ تنفيذها، مبينًا أنَّ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة يعيد القاهرة التاريخية إلى الشكل التاريخي الجميل الخاص بها ويمكن الاستفادة من كل ملامحها والاستمتاع بها".

واستكمل أنَّ بحيرة عين الصيرة كانت مهملة لفترات وعقود وتبلغ مساحتها نحو 25 فدانًا وهي بحيرة طبيعية عانت من مشاكل بيئية كثيرة ومخلفات صلبة ويعيش عليها بعض الأهالي في أماكن خطرة، لذلك جرى إطلاق المشروع منذ أشهر، ونعمل في المرحلة الأولى حاليًا وسيستطيع الاستمتاع بها في نهاية العام الجاري 2020.

وتابع أنَّ هناك مخطط كبير للتطوير ونعمل في المرحلة الأولى من هذا المشروع سيشهد تنفيذ مناطق ترفيهية سيستمتع بها الأهالي في نهاية هذا العالم، وأيضا تم عمل جزيرة صناعية في وسط البحيرة، وتطهير وتطوير البحيرة لكي تعود المياه إلى شكلها الطبيعي فتغير شكل المياه الآن عن ذي قبل.

وأشار إلى أنَّه تمّ أيضًا عمل ممرات للمشى والتريض لاستخدام البحيرة ليلًا ونهارًا، مع إنشاء مطاعم وكافيهات تطل على البحيرة، وتخصيص شاشات عرض مطلة عليها أيضًا.