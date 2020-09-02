الإسكان تعلن قرعة علنية للحصول على مدافن بـ6 أكتوبر

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية، طرحت مؤخرا العديد من المساحات المختلفة، لتلبية احتياجات المصريين الراغبين في شراء مدافن، بجميع المدن الجديدة، وبأسعار تنافسية.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن جميع الأراضي المطروحة للجبانات تخضع للقرعة العلنية، وأن جميع أجهزة المدن تشارك في القرعة العلنية، لتوفير أكبر قدر ممكن للمواطنين، خاصة أن هناك مدن لا يوجد بها مقابر، وبالتالي يشترك مع أقرب مدينة بها مدافن، ويتم توزيع المدافن حسب الكثافة السكانية لكل مدينة.

وأضافت المصادر، على سبيل المثال، يشترك سكان العبور والشروق والقاهرة الجديدة في قرعة واحدة، نظرا لعدم مدافن بمدينة الشروق، وهكذا، كما يتم السماح الآن، لسكان أكتوبر وزايد وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، للتقديم في قرعة واحدة، طبقا للكثافة السكانية بكل جهاز.

وأوضحت المصادر، لا يوجد أي تميز بين مقابر المسلمين والأقباط، حيث نطرح مدافن للمسلمين والأقباط بشكل دائم، والمتابع لإعلانات الهيئة سيكتشف ذلك.

كان المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أعلن طرح 143 قطعة أرض مقابر متخللات، بمنطقة مقابر المسلمين القديمة بمدينة 6 أكتوبر، موضحا أنه سيتم طرح 121 قطعة أرض بمساحة (40م) و(22) قطعة بمساحة (60م2)، وذلك لقاطني مدن (6 أكتوبر– حدائق أكتوبر– أكتوبر الجديدة– الشيخ زايد) بنظام حق الانتفاع.

وأوضح أنه يتم الحصول على الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر، نظير سداد مبلغ (300) جنيه اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1/9/2020، كما يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة الشروط، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 6/9/2020 وحتى يوم الأربعاء 30/9/2020 بمقر جهاز المدينة، في مواعيد العمل الرسمية.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الانتفاع بقطعة أرض المقبرة بمساحة 40م2 جنيه (54600) جنيه، ومساحة 60م2 (81900) جنيها، كما أن مساحة المقبرة تحت العجز والزيادة والعبرة بالمساحة الفعلية بعد معاينتها على الطبيعة.

وأضاف أنور، يتم سداد 50% من قيمة مقابل حق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة (دفعة حجز) مع تقديم استمارة الحجز، كما يتم سداد باقي قيمة مقابل الانتفاع، قبل الإستلام بجانب 1% مصاريف إدارية + 0.5% لمجلس الأمناء من إجمالي قيمة الانتفاع لقطعة أرض المقبرة.

وأكد أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا (شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن)6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض (له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر).

وطبقاً لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة، ومضيفاً أنه سيتم تخصيص قطع أراضي المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.