الإسكان الاجتماعي: انفاق 200 مليار ونصل لـ مليون وحدة في 2024

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي، بدأت في منتصف عام 2014، موضحة أن المشروع بدأ بخطة ليست سريعة، ولكن بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنجاز عدد من المشروعات وبدء العمل بشكل أسرع، وتم الوصول لـ13 إعلان حتى الآن لـ320 ألف مستفيد.

وأوضحت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم، عبر فضائية "CBC"، أنه تم إنفاق 200 مليار جنيه على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن هناك مليون وحدة سكنية، سيتم الانتهاء عام 2024، للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمواطنين تحت خطر الفقر.

وأكدت أن حاليًا لا توجد منشآت جديدة، لكنه يتم إنشاء مجتمعات جديدة، مشيرة إلى أن مباني الإسكان الاجتماعي، تستهدف منخفضي الدخل بشقة 90 متر وكاملة التشطيب، ويكون دخل الأسرة 4000 جنيه، موضحة أن تم السماح في الـ27 محافظة للتقديم، ويتم توفير الوحدات حسب الطلب، وذلك بعد دفع 15% من سعر الوحدة، مضيفة أن "سكن جنة" و"سكن مصر" و"دار مصر"، يُقدم لأصحاب الدخل المتوسط.