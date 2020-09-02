محافظ الجيزة: تحويل المخالفين في مخالفات البناء للنيابة العسكرية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سيتم تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

محافظ الجيزة للقيادت: لن يتم تكليف أي رئيس وحدة في نطاق بيته

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر وتقييم الأداء لكل رؤساء الوحدات المحلية وفحص حجم التعديات التي تمت في عهدهم ونسب الإزالات التي تمّ تنفيذها لتلك المخالفات، مشدداً على عدم تكليف أي رئيس وحده محلية بدائرة محل سكنه تأكّيدا لمبدء الشفافية والنزاهة.