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محافظ الجيزة يتفقد إصلاحات الخط المغذي للخزان الياباني بالرماية

كتب:

سلامة عامر
09:57 م | السبت 29 أغسطس 2020
محافظ الجيزة يتفقد ميدانياً الإصلاحات النهائية للخط المغذي للخزان الياباني

محافظ الجيزة يتفقد ميدانياً الإصلاحات النهائية للخط المغذي للخزان الياباني

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأعمال النهائية الجاري تنفيذها لإصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، والمغذي للخزان الياباني بالرماية.

وأكد "راشد"، أنه جاري تنفيذ أعمال إنهاء اللحمات النهائية والربط، للبدء في إعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة بالانقطاع، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركه مياه الشرب والصرف الصحى بذلت قصارى جهدها لسرعة إصلاح الكسر المفاجئ، والذي حدث بجوار مصرف زنين، ما إستلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبًا لعدم حدوث أي إنهيارات أثناء العمل.

ووجه "راشد" خلال الجولة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري، لرفع مخلفات أعمال تطهير الترع والمصارف أولًا بأول.

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