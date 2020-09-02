الطالبة آية: عايزة "كشك" لماما بدل وقفة الشمس ومستنية المحافظ يكلمني

قالت الطالبة أية طه حسين، الحاصلة على 99.51%، إن الأزهر تكفل بمصاريف دراستها في كلية الطب جامعة الإسكندرية، بالكامل بداية من سنة إعدادي طب وحتى التخرج، موضحة أن مندوبا من منطقة الأزهر بدمنهور ذهب إلى منزلهم بالأمس الثلاثاء، وأنهى جميع الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية بداية من ورقة الترشيح للكلية وحتى صورة شهادة الميلاد، موجهة الشكر للإمام الأكبر أحمد الطيب.

وأضافت آية في تصريحات لـ"الوطن"، أن وزارة الأوقاف تواصلت معها أيضًا حتى تتكفل بمصاريف سنة دراسية في الكلية، مشيرة إلى أنها لازالت تنتظر مكالمة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وهي المحافظة التي تنتمي إليها، وذلك حسبما أذاع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة الذي يذاع على التليفزيون المصري، بأن المحافظة تواصلت مع البرنامج وأكدت بأنها ستتواصل مع الطالبة.

وأوضحت الطالبة المكافحة، رغبتها الشديدة في لقاء أو التحدث إلى محافظ البحيرة، قائلة: عاوز أكلم المحافظ علشان أطلب منه "كشك"، لماما بدل وقفتها في الشمس".

وكانت آية طه حسين، طالبة الثانوية العامة التي تم ترشيحها لكلية الطب، قالت إنها كانت تعمل مع والدتها في بيع الأحذية من أجل مساعدتها في الإنفاق على الأسرة، بالإضافة إلى توفير نفقات التعليم لها.