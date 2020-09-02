أبو الحسن يشكر النائب العام على سرعة التحقيق في بلاغ تحرش طبيب الأسنان

أكد الفنان عباس أبو الحسن، على سرعة استجابة التحقيقات في بلاغه ضد طبيب الأسنان الشهير، الذي اتهمه الفنان بالتحرش.

وكتب "أبو الحسن" عبر "تويتر"، "قام النائب العام سعادة معالي المستشار الجليل حمادة الصاوي في استجابة قياسية في الزمن وغير مسبوقة بإصدار أمر بالتحقيق الفوري فيما قدمناه من بلاغ رسمي ضد المشكو في حقه معتاد التحرش طبيب الأسنان"، مضيفا، "وفق الله سيادتك لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة".

يذكر أن عباس أبو الحسن قدم بلاغا رسميا للنائب العام، ضد الدكتور أسنان شهير بتهمة التحرش بالرجال.

وكتب "عباس" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمى إلى النيابة العامة وسيادة معالى المستشار النائب العام عن طريق المحام الأستاذ حسن أبوالعينين وكيلا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين، ضد المتحرش الجنسى المتسلسل طبيب الأسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسى".