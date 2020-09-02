عقارات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، 8 حالات يحظر التصالح في أي من مخالفات البناء الخاصة بها، وجاءت تلك المخالفات كالآتي:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المُقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بالمباني، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتقاء المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، لكن يستثني منها 3 حالات، منها المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المتكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقا للتصوير الجوي الذي جري في 22 يوليو 2017، والحالات الواردة في المادة الثانية من قانون البناء.