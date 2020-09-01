محافظ البحر الأحمر: سنخفض مبلغ التصالح على مخالفات البناء

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه سيجرى خفض قيمة التصالح على مخالفات البناء، بعدما استأذن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك على حسب مكان المخالفة.

وأضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "بعض الأماكن انخفضت قيمة التصالح فيها إلى 30% وأخرى 40% عن القيمة المعلنة، تشجيعًا للمواطنين على التحرك والتقدم بطلبات التصالح".

وتابع: "على المواطن أن يدفع 25% من القيمة المالية للمخالفة المطلوبة، بعدها يدفع بقية المبلغ على نظام الأقسام، ولا تصالح مطلقًا بشأن التعدي على أراضي الدولة".