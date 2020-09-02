"فوربس" تختار عمرو دياب الفنان الأكثر نجاحا في الشرق الأوسط

تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة أكثر الفنانين تأثيراً ونجاحاً في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربس العالمية.

واحتل الفنان عمرو دياب، المركز الأول بين الفنانين في الوطن العربي، حيث جاء اختياره ضمن القائمة نظراً للنجاح الكبير الذي حققه خلال مسيرته الفنية وشعبيته الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.

يذكر أن الفنان عمرو دياب حقق بكليبه الأخير "زي ما أنتي"، نسب مشاهدة عالية، حيث صورها مع فرقته الموسيقية في مدينة الساحل الشمالى، وسط أجواء صيفية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.