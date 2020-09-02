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"اختراع" تامر حسني تتفوق على "أماكن سهر" عمرو دياب على يوتيوب

أغنية تامر حققت 9.5 ملايين مشاهدة مقابل 7.7 مليون لأغنية الهضبة

كتب:

أحمد حسين صوان
10:49 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
تامر حسني

تامر حسني

حقق المطرب تامر حسني بأغنيته الجديدة "اختراع"، والتي تجمعه للمرة الأولى بالفنان محمود العسيلي، 9.5 ملايين مشاهدة بعد 4 أيام فقط من طرحها.

أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبدالمنعم، وتسجيل هيثم راضي.

وتفوقت أغنية "اختراع" على أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، والتي حققت 7.7 مليون مُشاهدة، رغم طرحها منذ أسبوع تقريبًا، إذ هناك فارق بنحو مليوني مُشاهدة لصالح أغنية تامر حسني.

أغنية "أماكن السهر"، للهضبة، من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

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