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محمود مسلم

لجان دورية للتفتيش على عدادات الكهرباء لمنع التلاعب

كتب:

سلامة عامر
01:03 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
"الكهرباء" تراجع استهلاك العدادات

"الكهرباء" تراجع استهلاك العدادات

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة لديها لجان للتفتيش على العدادات، لمنع التلاعب في معدلات الاستهلاك.

وأكد "حمزة" لـ"الوطن" أن هذه اللجان تعمل بصورة دورية، منذ فترة طويلة، ولم تستحدث، وذلك حرصا من الوزارة على استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم لكل المواطنين.

وبحسب حمزة يجري حاليًّا وضع استراتيجية وخطة عمل للفترة المقبلة، تتضمن تشكيل لجان بكل قطاع لفحص ومتابعة العدادات مسبقة الدفع.

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