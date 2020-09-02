9 إجراءات لتوصيل الكهرباء خلال 18 يوما للمشروعات الصغيرة والمتوسط

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 9 إجراءات يجب أن يتبعها أصحاب المشروعات الصغيرة ذات الضغوط المنخفضة لتوصيل التيار بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات تستغرق 18 يوما يحق بعدها للمستثمر التقدم بشكوى على الخط الساخن 121 لحل مشكلته.

والخطوات الإجرائية الصحيحة لتوصيل الكهرباء لمشاريع المستثمرين الصغار هي:

- يقدم المستثمر طلب اشتراك للإدارة التجارية على النموذج المعد لذلك بفروع شركات التوزيع التابع لها.

- الاطلاع على الأوراق والمستندات بالشباك وفي حالة مطابقتها يتم استلامها وإعطاء المستثمر ما يفيد تقديمه وإخطاره بموعد إدراج المقايسة "خلال يوم واحد".

- تقوم الإدارة الفنية بإجراء المعاينة وإعداد المقايسة والتصميمات الفنية "خلال 7 أيام".

- تقوم الإدارة التجارية بشركة توزيع الكهرباء بإدراج المقايسة بالشباك لسداد قيمتها "خلال يوم".

- في حالة قيام المشترك بسداد قيمة المقايسة بالشباك تقوم الإدارة الفنية بشركة الكهرباء بتسليم المشترك خطابا موجها للحي التابع له لاستخراج تصريح الحفر وكذلك رسم تخطيطي لمسار الكابل لمركز المعلومات بالمحافظة.

- في حالة عدم السداد يلغي الطلب بعد شهر واحد من عدم السداد.

- حصول المشترك على الموافقات والتصاريح اللازمة من الحي وتسليمها للشبكات التجارية بشركة توزيع الكهرباء والإدارة الفنية "خلال يوم واحد".

- الانتهاء من تنفيذ مقايسة التغذية الكهربائية "خلال أسبوع".

- الانتهاء من تنفيذ الطلب وإتمام التعاقد بعد سداد المقايسة الختامية بخزينة الشركة وإطلاق التيار وتركيب العداد "يوم واحد".