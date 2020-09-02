زيادة 129 ألف مستفيد بالضمان الاجتماعي خلال شهر

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي حصلت عليه "الوطن"، أن عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي بلغ 419918 مستفيدا خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 290750 مستفيدا منتصف يوليو الماضي بزيادة قدرها 129168 مستفيدا.

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جارٍ تنقية مستفيدي الضمان الاجتماعي ومراجعة موقف الأسر في كل المحافظات، موضحة أنه تم نقل معظم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج "تكافل وكرامة" ولم يتبق سوى نحو 400 ألف مستفيد سيتم نقلهم إلى منظومة "تكافل وكرامة" بعد التحقق منهم.

وأشارت إلى أن 52%؜ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27%؜ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5%؜ للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5%؜ للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5%؜ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48%؜ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.