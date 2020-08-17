تنقية مستفيدي الضمان الاجتماعي ونقل 400 ألفا منهم إلى "تكافل وكرامة"

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمتابعة منظومة التظلمات الخاصة ببرامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "، وضرورة الانتهاء من تنقية مستفيدي الضمان الاجتماعي ومراجعة موقف الأسر في كل المحافظات، بعد نقل معظم المستفيدين لبرامج الدعم النقدي .

وأشارت إلى أنه لم يعد متبقى من مستفيدي الضمان الاجتماعي سوى 400 ألف مستفيد، سيتم نقلهم إلى منظومة "تكافل وكرامة "بعد التحقق منهم.

جاء ذلك خلال اجتماعها عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع مديري مديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية، لمناقشة تنفيذ خطط الوزارة لتطوير الأداء بالمحافظات ومشروعات الخطة الاستثمارية، حيث شمل جدول أعمال الاجتماع متابعة حصر أصول الوزارة، وخطة تحسين استغلالها واستثمارها لصالح تحسين الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تم مناقشة آليات العمل بمكاتب التأهيل بعد تطويرها، وضرورة تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك متابعة أعمال قطاع الحماية الاجتماعية ومنظومة التظلمات الخاصة ببرامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وخلال الاجتماع ثمّنت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود مديري المديريات والعاملين بالوزارة في كافة المحافظات أثناء مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والمساهمة في تجهيز المدن الجامعية، وإغاثة المناطق التي تم عزلها وغيرها من التدخلات التي قامت بها الوزارة في كافة المحافظات.

وقالت "القباج"، إن الاجتماع بكافة المحافظات عبر "فيديو كونفرانس" يتم لأول مرة كأحد ثمار ميكنة المديريات وتوفير البنية التحتية التكنولوجية، للتواصل مع ديوان عام الوزارة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل جزءً من عمليات ميكنة الإدارات الاجتماعية والوحدات الاجتماعية المستمرة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من أكبر مناقصة لميكنة العمل بالوزارة بلغت ميزانيتها 160 مليون جنيه.

وأكدت "القباج" ضرورة التواصل الفعال والسريع بين الوزارة بكافة مستوياتها الإدارية لضمان التواصل الجيد وتداول المعلومات والبيانات الصحيحة، ما ينعكس ايجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحرص على رضا الجمهور والاستجابة السريعة للمستحقين للخدمات.

كما شرحت وزيرة التضامن الاجتماعي لمديري المديريات مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وأكدت أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذها.