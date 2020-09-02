الملا يعتمد العلاوة الخاصة للعاملين بقطاع البترول بنسبة 12%

اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، العلاوة الخاصة للعاملين بقطاع البترول "هيئة البترول والشركات القابضة والقطاع العام والمشترك"، بنسبة 12% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2020 وبحد أدنى 75 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسي في 1 يوليو 2020 وتمنح لمن يعين بعد هذا التاريخ طبقاً للقواعد المعمول بها في منح العلاوات الخاصة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يتم تقريرها في هذا الشأن.

وبالنسبة للعاملين بقطاع الشركات المساهمة تمنح العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسى للعامل في 30 يوينو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً وبحد أقصى 350 جنيهاً وتضاف إلى الأجر الأساسي للعامل في 1 يوليو 2020، ويتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع إعمال باقي القواعد المقررة في شأن منح العلاوات الخاصة.

كما تضمن قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، أن يزاد العاملون بالجهات السابق ذكرها حافزاً شهرياً بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من 1 يوليو 2020، طبقاً لما ورد بقرار وزير المالية على أن يتمّ اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.