عاجل.. الطب الشرعي يوقع الكشف على "جنزوري" المتهم في قضية فيرمونت

وقّع الطب الشرعي الكشف على أحمد جنزوري، منظم الحفلات الشهير، أحد المتهمين في قضية فندق فيرمونت، بحسب مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن عرض المتهم على الطب الشرعي، جاء نفاذًا لأمر جهات التحقيق بعرضه وآخرين على المعمل الكيماوي، من أجل سحب عينات لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أنه سيجري الانتهاء من كتابة التقرير وإرساله للجهات المختصة، خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر البيان الأخير الصادر عن النيابة العامة، أن النائب العام أمر بإخلاء سبيل 4 متهمين بكفالة 300 ألف جنيه لـ3 منهم، ورابع بضمان محل إقامته، فضلاً عن حبس 3 متهمين آخرين جدد، من بينهم أحمد الجنزوري ونازلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي.