السعودية تسمح بعبور أجوائها للرحلات القادمة للإمارات من كافة الدول وبينها إسرائيل

صرّح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، الأربعاء، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وهبطت، الاثنين، أول طائرة إسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ناقلة وفداً أميركياً إسرائيلياً مشتركاً، ورافعة أعلام الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وضم الوفد الذي أقلته الطائرة التي كتب عليها عبارة "سلام" بـ 3 لغات (العربية والإنجليزية والعبرية)، عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، يرأسه جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالإضافة إلى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بحسب قناة "العربية" .

في حين ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الوفد الإماراتي الذي استقبل الوفد الأمريكي الإسرائيلي.

وتعليقا على تلك الرحلة الأولى بين البلدين، أعرب كوشنير عن أمله بأن تكون بداية "مسار تاريخي في الشرق الأوسط".