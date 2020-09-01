"الأقرب للمصرية".. خطة عودة الدراسة السعودية "زيادة الأونلاين وفترتان"

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح خطة العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ في 17 أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر إن خطة الدراسة تأتي على جزءين، الأول خاص بالمدارس الحكومية، والتي جرى اقتراح العمل فيها بنظام الفترتين "صباحية ومسائية" مع مراعاة وجود فارق وقت يجري فيه خروج طلاب الفترة الصباحية ودخول الفترة المسائية دون أن يتجمعوا داخل المدرسة في نفس الوقت منعا للزحام والتكدس.

وأشارت المصادر إلى تكليف مديري المدارس بوضع خطة لخروج طلاب الفصول المختلفة من المدرسة في أوقات متفاوتة، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للطلاب، وإلزام جميع المتواجدين في المدارس من معلمين وعمال وطلاب بارتداء الكمامة طول فترة تواجدهم داخل المدارس.

وأكدت المصادر على عمل "توزيعة" لطلاب المدارس الخاصة، ومنع تواجد جميع المراحل الدراسية في يوم واحد داخل المدرسة، بحيث لا يزيد تواجد الطلاب عن مرحلتين أو ثلاث على الأكثر في اليوم الواحد.

ورجحت المصادر اعتماد حضور بعض المراحل الدراسية مرتين فقط في الأسبوع الواحد، وزيادة الاعتماد على "الأون لاين"، من خلال تحسين وضع الشبكات الإلكترونية في المدارس، وربط الطلاب بمنظومة التعليم الجديدة بشكل قوي وفعال.

وبالبحث في عدد من مخططات عودة الدراسة في العالم، وجُد أن الخطة السعودية أكثر الخطط التي تشبه الإجراءات التي سيجري اتخاذها في مصر، حيث إنه في السعودية، يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الثالثة عصراً، مع توفير مدرسة ابتدائية افتراضية صباحية في كل مكتب تعليم، لمن تناسب ظروفه ذلك، لتمكين أولياء الأمور الموظفين من متابعة ومساعدة أبنائهم في المرحلة الابتدائية في التعليم عن بعد.

ويجري الاعتماد على منصة "مدرستي" للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والأجنبية والعالمية الاستفادة من منصة "مدرستي" وتوفير الأدوات الخاصة بها للدراسة عن بعد، مع استمرار البث عبر قنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع المراحل الدراسية مع رابط القناة على اليوتيوب، بما يضمن وصول المعرفة "إلى جميع الطلبة.

وأوضح وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ أن "حضور المعلمين والمعلمات والطلاب يكون إلزاميا إلى منصة مدرستي، منوهاً بأن سبب تحديد بدء الدراسة للصفوف الأولية في موعد الساعة 3 مساءً، من أجل ضمان وجود أحد أطراف الأسرة من أجل المتابعة، وهيأت وزارة التعليم 23 قناة تعليمية لبث الدروس، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".