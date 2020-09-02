دعم فلسطين يحضر بصحف الإمارات: اختيارنا للسلام لن يكون على حساب القضية

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأربعاء، حديث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إلى الجالية الفلسطينية بمناسبة تأسيس نادي الصداقة الإماراتي - الفلسطيني، موضحا أن الإمارات لن تتخلى عن القضية، وأن موقفها ثابت وراسخ، ولن يتزعزع، وستظل أمينة على مواقفها في دعم القضية الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

فتحدثت صحيفة "الخليج"، تحت عنوان "الإمارات وشعب فلسطين"، عن طمأنة وزير الخارجية الإماراتي، الفلسطينيين المقيمين على أرض الإمارات بأن وجودهم مرحب به، وأن الإمارات ستظل دائماً الحاضنة الأمينة لهم ولأسرهم، مشيرا بدورهم في المساهمة بما حققته الإمارات من قصص نجاح على مختلف المستويات.

أوضحت الصحيفة أنه إذا كانت الإمارات اختارت السلام كخيار استراتيجي وضروري للمنطقة، فإنه لن يكون بالتأكيد على حساب دعم الإمارات للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لأن القضية الفلسطينية هي في ضمير شعب الإمارات، وقيادته، داعياً الجالية الفلسطينية لاستمرار العطاء الإيجابي.

من جانبها تناولت صحيفة "الوطن" الإماراتية، هذه المناسبة، تحت عنوان "دعم ثابت للحق الفلسطيني"، وقالت إن الإمارات أكدت دعمها الثابت والمطلق للحق الفلسطيني الراسخ والعمل بهدف "حل الدولتين"، وأنه موقف راسخ ولن يتغير، مؤكدة أنه لم تدعم دولة في العالم الحق الفلسطيني كما فعلت الإمارات، وكانت تؤكد أن الحل العادل والشامل يقوم على قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضافت أن الإمارات دائماً مع فلسطين وبعيداً عن الصخب والإعلام لم تتوقف يوماً عن تقديم الدعم الإغاثي والإنساني والدبلوماسي وكل المساعي الهادفة لتحقيق إنجاز يكون كفيلاً بتعزيز الجهود الدولية الرامية لحل القضية بغية الوصول إلى سلام عادل وشامل يعيش فيه الجميع جنباً إلى جنب دون خلافات وأزمات وصراعات.