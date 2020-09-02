محافظ الجيزة يؤكد عدم التصالح بأي تعديات زراعية: "مش هنسيب مخالف"

وضعت محافظة الجيزة، خطة متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءا بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لوضع خطوات العمل خلال المرحلة الحالية، وسبل تنفيذ توجيهات الدولة في هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكّد محافظ الجيزة، أنَّه تمّ رصد 52 ألف حاله تعد على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضي بمساحه تبلغ 1883 فدانًا، مشيرا إلى أنه تم إزالة 28 ألف حاله تعد منها حتى الآن، ومتبقى 24 ألف حالة تعد بمساحة تصل لـ830 فدانًا سيتمّ التعامل الحازم معها بدءا من اليوم.

وأكّد "راشد"، أنَّه لا تصالح علي أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية مؤكدا على ازاله الاسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الاراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بأنَّه لا يوجد مفاضلة أو وساطة في إزالة المخالفات، مشددًا على أنَّ الجميع سواسية أمام القانون وتنفيذ العدالة بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع".

وفيما يخص مواجهة مخالفات البناء، أشار محافظ الجيزة، إلى أنَّه من غير المقبول ترك أي مخالفة بناء جديدة تحت أي مسمى، وفي حال وجود ذلك سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أعمالهم، مشددا على ضبط أي مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية، مؤكّدًا بدء تنفيذ أكبر حملات لإزالة العقارات المخالفة، والتي لم يتقدم أصحابها للتصالح بشأنها، قائلًا: "مش هنسيب مخالف".

ولفت إلى أنَّ مواجهة المباني المخالفة والتي تتمدد بشكل عشوائي أمر أصبح وجوبياً لا تراجع فيه، فالأمر يتعلق بالأمن القومي والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب أو صرف صحي وكهرباء وغاز وشبكة طرق، مشيراً إلى أنَّه في حال السعي نحو إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمراني غير المدروس تصل تكلفتها لأكثر من مليار جنيه، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع تحمل مسؤولياته ووقوف المواطن بجانب الدوله ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جوده الخدمة المقدمة لباقى العقارات .

وأكّد المحافظ إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق، إضافه إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفين متدربين ومتفرغين لرصد أي متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو إزالتها، لافتًا إلى دعم الوحدات بأحدث الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية.

وكلف "راشد"، إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر، وتقييم الأداء لكل رؤساء الوحدات المحلية، مشدداً على عدم تكليف أي رئيس وحده محلية بدائرة محل سكنه، تأكّيدا لمبدأ الشفافية والنزاهة.

ومن جهته، أشار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة خلال الاجتماع، إلى أنَّ تنسيق الجهود خلال الـ3 أشهر الماضية ساهم بشكل كبير في مواجهة مخالفات البناء وإيقاف نزيف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية مؤكدا على التعاون الكامل والتنسيق مع محافظة الجيزة لتنفيذ حملات الازاله وفرض هيبه الدولة.