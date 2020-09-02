تنفيذ 15 قرار إزالة فى حملة موسعة بأسيوط

ترأس المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، حملة مكبرة استهدفت قرى "اسكندرية التحرير والبورة" أسفرت عن تنفيذ 15 قرار إزالة على مساحة 226 فدانًا و8 قيراط و7850 مترًا مربعًا لتعديات على أراضي زراعية.

وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، أكد محافظ أسيوط على استمرار حملات ازالة التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الازالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء والتصدي بكل قوة وحزم لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء غير المخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين مؤكدًا على ترأسه العديد من حملات الإزالة بقرى ومراكز المحافظة ومتابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ في منظومة التصالح لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.