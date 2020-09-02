غلق باب التقديم للجامعات الأهلية مساء اليوم

يغلق الموقع الإلكتروني الخاص بالتقدم لـ"الجامعات الأهلية الجديدة" العلمين والجلالة والملك سلمان، باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات مساء اليوم.

وأعلنت الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للجامعات الأهلية، إلى يوم 2 سبتمبر المقبل، وذلك للإقبال الشديد من الطلاب منذ فتح باب التسجيل.

التعليم العالي: إقبال شديد من الطلاب منذ فتح باب التسجيل بالجامعات الأهلية

وكانت الوزارة، أعلنت عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية «الملك سلمان الدولية بفروعها بالطور ورأس سدر وشرم الشيخ)، و«الجلالة»، و«العلمين الدولية»، بدءاً من 22 حتى 30 أغسطس.

وأكد الوزير الدكتور خالد عبدالغفار أن «مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، خطوة جادة لتحقيق العدالة بين الطلاب».

وأضاف «عبدالغفار»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «إجمالى نسبة الراسبين للإعادة، تختلف بين الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، ووفقاً لتخصصات الكليات، لافتاً إلى أن «متوسط نسبتهم فى الكليات النظرية تصل لـ15% بمختلف الكليات، من إجمالى عدد الطلاب المقيدين للعام الدراسى، وتقل بنسبة بسيطة فى الكليات العلمية».