عاجل.. السيسي: الجامعات الأهلية الجديدة تربط التعليم بسوق العمل

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي للجامعات الأهلية الحديثة، قائلا "كنت أتمنى أوريكو حجم الطلبة المصريين اللي بيخرجوا خارج مصر في دول العالم كلها علشان يتعلموا.. في حجم معتبر من الأسر بتودي بتعلم أبنائها في الجامعات الخارجية.. في جامعات معتبرة ومحترمة جدا وفي جامعات أخرى لأ.. في 20 مليار جنيه بيخرجوا برة مصر سنويا وعملة صعبة بتخرج وعقول مصرية بتخرج وأغلبهم مبيرجعش".

وأضاف الرئيس: "إحنا عندنا طلبة في مصر بيصرفوا 30 و35 ألف دولار تكلفة سنوية للطالب في التعليم ببعض الجامعات، والفكرة تعليمية ومش مالية، إنه الطلاب يببقى موجود على أرضنا ويتعلم على أرضنا من غير مايخرج يتعلم برة".

وتابع الرئيس: "وزير التعليم العالي اتكلم على علوم جديدة في الجامعات الأهلية الجديدة.. لأننا كنا بنقول دوروا على ربط التعليم بسوق العمل، وجامعتنا المصرية تخرج عشرات الألاف من الطلاب سنويا، وكلهم مش مربوطين بسوق العمل وجبنا كل العلوم الجديدة في الجامعات الأهلية الجديدة اللي تخلي ولادنا جاهزين في سوق العمل في مصر أو فرص العمل في الخارج، ويمكن الناس تخاف تودي ولادها تدرس في الجامعات الجديدة لكن ده فرصة كبيرة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.