السعودية: موقفنا لن يتغير من قضية فلسطين بعبور رحلات جوية للإمارات
كتب:
محمد علي حسن
02:33 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، ثبات موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي: "مواقف المملكة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية ولن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول".
وأضاف: "المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".