وزراء خارجية مبادرة السلام العربية يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية

تعقد الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، غدا، اجتماعاً لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين الأعضاء في الوفد، بالإضافة إلى وزراء خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية، سيبحثون التحركات والجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتجاوز التحديات التي تواجهه العملية السلمية.

كما سيبحث الوزراء خلال الاجتماع، الذي ينعقد بدعوة من الأردن عبر آلية التواصل المرئي، إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.