"الصحة العالمية": 15 لقاحا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، عدم وجود دليل علمي على تعرض المصابين والمتعافين من فيروس كورونا المستجد لآثار نفسية وأمراض نفسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" للإحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد-19"، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الإقليم، إلى جانب الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

وأوضحت الدكتورة رنا الحجة، أن ضغط المرض نفسيا يختلف من شخص إلى آخر، كما أن مجرد دخول المستشفى في حد ذاته قد يؤدي إلى أعراض نفسية.

"الحجة": لا يوجد لقاح فعال حتى الآن لفيروس كورونا

وأشارت "الحجة" إلى عدم وجود لقاح فعال حتى الآن لفيروس كورونا، واللقاحات في التجارب السريرية وأكثرها في المرحلة الثالثة وهي 15 لقاحا ونحاول تسريع الاختبارات لنكون قادرين على استخدامه، وهناك 20 أو 30 ألف متطوع لإجراء التجارب عليهم وهناك جدية في التعامل مع هذا الشأن من الدول والشركات الدوائية.

يتحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، ورئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية الدكتور عبدالناصر أبو بكر، ومديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية الدكتورة داليا سمهوري.