"الصحة العالمية" تحسم جدل موعد الموجة الثانية لكورونا: لا يمكن تحديده

قالت الدكتورة داليا السمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنَّه لا يوجد موعد محدد للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ولا ميعاد محدد للانتهاء من الموجة الأولى.

"السمهوري": عودة الطلاب وعدم انتشار العدوى مرتبط بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وتابعت "السمهوري"، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنَّ عودة الطلاب للمدارس خطوة مهمة وتحتاج إلى تكاتف الجهود لعدم انتشار العدوى، لافتة إلى الإجراءات الاحترازية التي يجب توافرها عند العودة ومنها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات واستخدام المناديل عند العطس والتخلص منها سريعًا في سلة مهملات.

وتابعت: "لا يمكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي في المدارس ذات الكثافة العالية ولكن يمكن تجنب ذلك بتوسيع الكادر، ووضع ممرضة بكل مدرسة، واكتشاف الحالات والتعامل معها بشكل سريع، ورفع مستوى الوعي بين المدرسة وأولياء الأمور".

فيما أوضحت مديرة إدارة البرامج الصحية منظمة الصحة العالمية رنا الحجة، الإرشادات والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية، في الدول وأهمها الانخفاض في عدد حالات اللإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50% لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وأضافت أنَّ المعايير التي يجب التأكّد منها قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية تتضمن مدى استعدادات المستشفيات لاستقبال المرضى، وكذلك القدرة المخبرية في تحديد الحالات والوصول إليها بدقة.

جدير بالذكر أنَّ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا وسائل الإعلام للمشاركة عن بُعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، وإرشادات حول العودة المأمونة للمدارس وكذلك تزايد حالات الإصابة في الإقليم. يتحدث بالمؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية والدكتور عبدالناصر أبوبكر رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، وداليا سمهوري مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية.