"الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا وسقوط أمطار

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة، رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا مع نزول الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75%.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالوجه البحري.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفًا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفًا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلًا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27 ، والأقصر العظمى 41 والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 والصغرى 28.