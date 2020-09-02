رئيس التحرير

محمود مسلم

"الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا وسقوط أمطار

كتب:

أيمن حمزة
08:05 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الأرصاد : انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا وسقوط أمطار على الوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد : انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا وسقوط أمطار على الوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة، رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا مع نزول الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75%.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالوجه البحري.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفًا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفًا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلًا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27 ، والأقصر العظمى 41 والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 والصغرى 28.

اقرأ المزيد:

بالفيديو| ظهور "طبق طائر" أثناء النشرة الجوية في تكساس

النشرة الجوية: تحذيرات من "الأرصاد" و"الوزراء".. وأمطار تصل لحد السيول بهذه المناطق

مروة الشرقاوي تقدم النشرة الجوية بـ"صباح الخير لمصر"

النشرة الجوية: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا

"الوطن" داخل هيئة الأرصاد الجوية.. هنا تفك شفرات خريطة الطقس

هيئة الأرصاد الجوية: أغلب العاملين لدينا من الشباب

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: فصل الربيع سيبدأ مبكرا هذا العام

"مياه الشرب": التعاون مع هيئة الأرصاد الجوية عزز استعدادنا للأمطار

الطقس اليوم الأربعاء 2-9-2020 في مصر والدول العربية

الطقس اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في مصر والدول العربية

الطقس اليوم الإثنين 31-8-2020 في مصر والدول العربية

الطقس اليوم الأحد 30-8-2020 في مصر والدول العربية

الطقس اليوم السبت 29-8-2020 في مصر والدول العربية