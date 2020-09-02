نور الدين: كفر الشيخ تحولت لمحافظة الأمل والمستقبل بفضل السيسي

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ متنوعة في المسطح المائي وفي وسط بحيرة البرلس، وأن المحافظة تحولت في السنوات الخمس الأخيرة إلى محافظة "الأمل والمستقبل"، ويرجع هذا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشروعات القومية في المحافظة، منها أكبر محطة كهرباء موجودة من ضمن 4 محطات على الشبكة القومية للكهرباء والتي افتتحها الرئيس.

وأضاف نور الدين، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه جرى استخدام ميناء البرلس الموجود على البحر الأبيض لمتوسط وتم توسعه وتكريك وتعميق الميناء الذي كان مخصص للصيادين وتحول إلى ميناء تجاري متوسط، والجزء الأهم أنه جرى تكريك البحيرة، وأصبحت ميناءً جيدًا بعد أن كانت طاردة للسكان ويتم من خلالها الهجرة غير الشرعية أصبحت جاذبة للاستثمار.

وتابع بأنه توجد لديهم مزارع غليون والتي تتشارك مع بقية المزارع السمكية وتنتج 32% من الأسماك الموجودة في الجمهورية، وفي السياق ذاته بدأنا في مشروع الرمال السوداء الموجودة على الشواطئ وفيها معادن وثروات، والذي كان أمل المصريين لأنه مصدر دخل قومي كبير لمصر.

وأكد أن الرئيس مهتم بربط العلم بسوق العمل، مثل مزارع بركة غليون مرتبطة بالكلية الوحيدة على مستوي الجمهورية "كلية الثروة السمكية" التي تخرج الفنين الذين يعملون في المصايد السمكية ومزارع الاستزراع السمكي الموجودة في غرب المحافظة في غليون أو الموجودة في شرق المحافظة "مزرعة المحافظة".