توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من الشبورة المائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل.

إذ يتوقع الخبراء أن يسود الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

ومن المتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري بنسبة 20%.

ويوما الجمعة والسبت متوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء الجمعة والسبت.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من الوجه البحري، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الخميس 3 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

طقس الجمعة 4 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

طقس السبت 5 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.