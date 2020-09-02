محافظ كفر الشيخ: لدينا أجود أنواع الأرز.. التعليم الفني قاطرة التنمية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ تنتج تقريبًا 32% من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية، وإن وزارة الزراعة أيضًا لها مراكز بحوث متعددة وضخمة في الأرز والذرة، مشيرًا إلى أن لديهم قاعدة صناعية مرتبطة بالزراعة.

وأكد نور الدين، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أجود أنواع الأرز الموجودة يزرع في المحافظة؛ لأن الأرض خصبة إضافة لصناعة البنجر التي نتميز بها، وتعتمد على قاعدة صناعية في مصنع السكر الموجود لدينا.

وأضاف أنه يوجد لديهم قاعدتان صناعيتان في بلطيم ومطوبس يعتمدان على إنتاج العلف السمكي وبهم عدد من المشروعات، مؤكدا أننا نتحاول التوسع في زراعات الذرة الصفراء والفول الصويا لكي نربط الزراعة بالصناعة بالتعليم.

وتابع أن التعليم الفني قاطرة التنمية ونهتم به بشكل كبير، وأن هذا العام ستعمل فصول للتعليم الفني للإستزراع السمكي وسيكون لديهم مستويان من التعليم "التعليم الفني، والجامعة"، وأنه سيجرى إنشاء أول مدرسة للتعليم الفني في مجال التعدين لخدمة مشروع الرمال السوداء.

وأكمل: "إننا نربط المناطق الصناعية بسوق العمل وبالتالي المنشآت الموجودة في القاعدتين الصناعيتين متوافقين مع التعليم الفني فيما يسمي بالتعليم المزدوج الذي تهتم به الدولة المصرية والرئيس، وعندما ينتهي الطالب من الدراسة يكون ضامن وظيفة في المنشأة الصناعية ما يقضي على جزء كبير من البطالة ويخلق روح حماسية للشباب".

وأشار إلى أن جامعة كفر الشيخ أصبحت من أحدث الجامعات في الجمهورية وتتقدم سريعا، واحتلت مراكز حالية في التصنيفات العالمية وبها أول كلية ذكاء اصناعي ونانو تكنولوجي.