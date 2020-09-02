في ذكرى ميلاده.. بلاي ليست بأبرز أغنيات عامر منيب

تحتفي أسرة الفنان الراحل عامر منيب ومحبيه، بعيد ميلاده الـ 57، حيث ولد في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر من عام 1963، وقدّم الفنان الكبير عددا من الألبومات الغنائية التي حققت نجاحًا كبيرًا في فترة التسعينيات من القرن الماضي، حتى رحيله في نوفمبر عام 2011 بعد صراع مع المرض.

وفي مشواره الفني قدم عامر منيب، 4 أفلام سينمائية، "سحر العيون، الغواص، كامل الأوصاف، كيمو وأنتيمو".

وفي ذكرى ميلاده، تستعرض "الوطن"، أبرز أغنياته التي حققت انتشارًا واسعًا.

أول حب

"أول حب وأخر حب خدني لدنيا م الأحلام"، من كلمات أغنية "أول حب" التي تغنى بها عامر منيب، من كلمات مدحت العدل، وألحان رياض الهمشري "ويلوموا كتير عليّ عشان بحبها.. قولت شوفوها بعنيا هتدوبوا في حبها".

فاكر

"والله لوعشت قد عمري ألف عمر تاني.. أنا فاكر كل لحظة بالدقـيقة والثواني"، من كلمات أغنية "فاكر"، من كلمات مصطفى كامل، وألحان رياض الهمشري "أول مرة قابلتك فيها.. وأول كلمة ناديتلك بيها، وأول لحظة حب.. فاكر أول ضحكة وهمسة، وأول نظرة وأول لمسة، وأول دقة قلب".

جيت على بالي

"جيت على بالي يا حبيبي كتير.. مش مرة ولا التانية لو غمضت عينيا، بلاقيني برجع بالأيام ولحكايتنا زمان.. قولت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني، آه لو ترجع تاني"، من كلمات أغنية "جيت على بالي" للشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى "جيت على بالي كدا من كام يوم قولت أما أسأل فينك.. وكلام بيني وبينك مقدرش أنسى أيامي معاك وبتوحشني عينيك، سلملي على عينيك الاتنين دا لحد ما نتقابل مهما الواحد قابل.. عمره ما ينسى أعز الناس".

أيام وليالي

"ولا في الأحلام.. شوفتك ياسلام، حبك خدني، من غير لاكلام من شوق لغرام، ولاعنك راح شئ يبعدني"، من كلمات أغنية "أيام وليالي" التي غناها عامر منيب، من كلمات محمد رفاعي، ألحان شريف تاج "أجمل ماشافت عيني ياحبيبي في الدنيا دي.. قلبي بيهواك من قبل لقاك وإنت في باليولمحت هواك في عنيك ياملاك.. معرفتش إيه اللي جرالي".