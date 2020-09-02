نائب محافظ القاهرة توجه بوضع ملصقات على العقارات المخالفة "إنذار أخير"

طالبت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديري الإسكان بجميع الأحياء ببذل أقصى جهد ممكن، لاستقبال جميع الطلبات المقدمة للتصالح وتذليل أي عقبات من شأنها تأخير أو تعطيل المواطن عن تقديم طلب التصالح ومعاونته على سرعة تقديم الطلب.

وأصدرت نائب المحافظ تعليمات بتشكيل لجنة متابعة من المنطقة الجنوبية وتكليف أعضائها بالقيام بمتابعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالتصالح والمرور اليومي وبشكل دوري، لمتابعة لجان استقبال الطلبات بالأحياء.

واقترحت على الأحياء حث المواطنين على سرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح بوضع ملصق على العقارات المخالفة كإنذار أخير لأصحاب هذه العقارات لتقديم طلب التصالح، وسداد 25% جدية الطلب.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفات البناء على الفور بعد استنفاذ فترة التصالح نهاية الشهر الحالي.

وأشارت نائب المحافظ إلى عمل إعلان لحث المواطنين على التصالح من خلال مكبرات الصوت والتنويه على الصفحات الرسمية الخاصة بكل حى.

وشددت على جميع الأحياء بمنع الإجازات بكافة أنواعها والحضور اليومي خاصة للعاملين المسند إليهم استقبال هذه الطلبات.