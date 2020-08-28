إزالة العقارات المخالفة ببولاق والعمرانية والطالبية وجنوب الجيزة

أزالت محافظة الجيزة 4 أدوار من عقار مخالف آيل للسقوط يصل ارتفاعه إلى 13 طابقا بشارع حسن عطية راشد متفرع من شارع ترعة المجنونة بحوض الذوات بحي بولاق الدكرور.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإزالة جاءت تنفيذا للقرار رقم 38 لسنة 2020 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بضرورة تخفيف الأحمال وإزالة عدد من الأدوار من العقار المخالف من الدور التاسع وحتى الثاني عشر بعد الأرضي، وذلك لما يمثله من خطورة على العقارات المحيطة به بوضعه الحالي وحفاظا على سلامة المواطنين.

وقال راشد إن المحافظة لن تتوانى عن حماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم وعدم السماح بوجود ما يهدد أمنهم وسكينتهم، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إزالة 4 أدوار من العقار المخالف وفقا للأساليب الهندسية التي تضمن عدم الإضرار بالعقارات المحيطة به.

وفي نفس الإطار أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم استكمال إزالة عقارين مخالفين غير متصالح بشأنهما بمنطقة سيدي عمار بحي العمرانية، وذلك استكمالا لمجهودات مواجهة مخالفات البناء وإزالتها، لافتا إلى أنه تم استكمال إزالة عقار مخالف بشارع الأنوار بمنطقة المريوطية بحي الطالبية إضافة إلى أنه تم تنفيذ إزالة كلية لعقار مخالف مكون من 5 أدوار وأرضي بشارع ترعة الزمر بالمنيب بحي جنوب الجيزة.

وقال إنه تمت إزالة تعديات على مساحة 1800م بمنطقة الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة غمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف، وإزالة حالتي بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية بقرية وردان بمركز منشأة القناطر.