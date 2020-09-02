وزير المجالس النيابية لـ"الوطن": انتقال 536 موظفا من النواب إلى الشيوخ

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة الإدارية والمالية التى تم تشكيلها بموجب القانون رقم 141 لسنة 2020 والخاص بمجلس الشيوخ، أنه تم الانتهاء من تسكين 536 موظفا على الهيكل الإداري لمجلس الشيوخ الجديد، اتساقا مع القانون الذي أتاح الأولوية للعاملين السابقين بمجلس الشورى الملغي، العودة إلى صفوف عملهم بالمجلس الجديد.

وقال "فؤاد"، في تصريحات لـ"الوطن "، إن 546 موظفا تقدموا بطلبات للانتقال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، وفي الأيام الماضية تقدم 10 من الموظفين بطلب للبقاء في الهيكل الإداري لمجلس النواب، وتم قبول طلبهم، وينتظر حاليا صدور القرار من رئيس مجلس النواب، الذى يتولى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية لحين تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان.

وأوضح "فؤاد" أن عمليات تجهيز القاعات والمبانى الملحقة بمجلس الشيوخ تجرى على قدم وساق، وتقوم تحت إشراف الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدا أن التجهيزات تشمل رفع كفاءة جميع القاعات والصالات الملحقة بمبانى الشيوخ تمهيدا لاستقبال النواب الجدد فى النصف الثانى من الشهر الجارى.

وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على أن قرار دعوة مجلس الشيوخ لانعقاد جلساته البرلمانية للفصل التشريعى الأول تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.

وينص القانون رقم 141 لسنة 2020، على أن ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.

وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها إلى مجلس النواب، على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.